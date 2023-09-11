Okul çevresinde polis denetimi

2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul çevresinde polis ekipleri denetim yaptı.

İstanbul'da 2023- 2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ekipler okul çevresinde denetim yaptı. Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve çevresindeki denetime, narkotik ve asayiş ekipleriyle mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırın ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine ve okul önünden geçen vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler abartı egzozu olan bir otomobile 4 bin 64 lira, sigorta ve araç muayenesi bulunmayan otomobile ise toplamda bin 387 lira ceza yazdı. Denetim sırasında motosikletli polis ekipleri de okuldan çıkan çocuklara meyve suyu verdi. Ekiplerin okul önlerindeki denetimi farklı noktalarda gün boyu devam edeceği öğrenildi.

"EN AZINDAN ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENDE OLDUĞUNU HİSSEDİYORUZ"

Çocuğunu okula götüren Serpil Kar, "Okul önünde polis olmasına çok seviniyorum. Çok fazla trafik yoğun olduğu için trafik polisleri de trafiği düzene koyuyor. Aşırı derecede kavga oluyor burada ve polisler olunca onu engelliyor. Polislerimizin olması, bizlerin güvenliğini sağlamasından çok memnunuz. Geçen sene 1 ve 2. sınıfa giden çocuklarım olduğu için daha önceki senelerde çok sıkıntı yaşadık. Şu an bakıyorum burada polislerimiz var hoşuma gidiyor. En azından çocuklarımızın güvende olduğunu hissediyoruz" dedi.