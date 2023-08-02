Okul Bahçelerinde Bostan ve Kümesler Oluşturuldu, Minikler Doğayla İç İçe

Ankara'da görev yapan anaokulu öğretmenleri, okul bahçelerinde oluşturulan bostan ve kümeslerde sebze yetiştirip hayvan besleyen miniklere doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor. Öğrenciler, bitki ve sebzelerin büyüme aşamalarını gözlemleyerek, yumurtanın nereden geldiğini öğreniyor. Velilerin de destek verdiği bu uygulama sayesinde çocukların doğaya olan ilgisi artıyor.

Okullarının bahçelerinde oluşturulan bostan ve kümeslerde, sebze yetiştirip hayvan besleyen minikler, bitki ve sebzelerin büyüme aşamalarına tanık oluyor, yumurtanın nereden geldiğini öğreniyor.

Ankara'da görev yapan anaokulu öğretmenleri Münise Kapsal ve Tuğba Tanık, öğrencilerinin küçük yaştan itibaren doğayla iç içe olabilmeleri için okul bahçelerinde kurulan bostan ve kümeslerde ders veriyor.

Mamak ilçesinde 14 yıldır anaokulu öğretmenliği yapan Kapsal, görev yaptığı Peyami Safa Anaokulu'nda, okul yöneticilerinin ve belediyenin destekleriyle bostan oluşturdu.

Okul bahçesinde kurulan bostana ektikleri domates, kabak, fasulye, biber ve salatalığı sulayarak bakımlarını aksatmayan öğrenciler, büyüyen ürünlerini toplamanın sevincini de yaşadı.

Kendisinin de küçük yaşlardan itibaren doğduğu köyde tarımla ilgilendiğini belirten Münise Kapsal, okulun bahçesinde bulunan boşluğu bostan kurarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kapsal, öğrencilerine bitki ve sebzenin nasıl yetiştirileceğinden, büyüme aşamalarına kadar her kısmı anlattığını bunun sonucunda da doğaya olan ilgilerinin arttığını gözlemlediğini belirtti.

Velilerin de her zaman destek verdiğini belirten Münise Kapsal, şöyle devam etti:

"Velilerimizde çocuklarıyla beraber okula evde yetiştirdikleri fideleri gönderip çocuklarla beraber ekmemizi sağladılar. Hepsi gayet memnun. Bahçemizde şu anda domates, kabak, salatalık, biber, fasulye ve farklı çiçeklerimiz var. Çocuklar burada kendileri sebzeler yetiştirip, topluyor. Mesela biber yemeyen çocuklar biber yemeğe başladı. Bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor."

Tavuk ve horoza isim verdiler

Mamak Belediyesi bünyesinde 7 yıldır anaokulu öğretmenliği yapan Tuğba Tanık ise General Zeki Doğan Anaokulu'nda oluşturulan kümeslerde öğrencileriyle "Zeytin" ve "Peynir" adını verdikleri horoz ve tavuğun bakımlarını sağlıyor.

Tanık, kümeste yumurta toplayan çocukların, sofralarına gelen yumurtanın nereden geldiğini öğrendiklerini belirterek, "Hedefimiz çocuklara okulu sevdirmenin yanı sıra hayvan sevgisini aşılamaktı." dedi.

Çocuklarda olumlu etkilerini görmelerinin ardından veliler arasında bu olayın yayılmasıyla yeni dönemde kayıtların arttığını aktaran Tanık, "Veliler çok şaşırıyorlar, yumurta sevmeyen çocukların bu aşamaları gördükten sonra yemeğe başladıklarını söylüyorlar. Onlar için de farklı duygular oluyor." diye konuştu.