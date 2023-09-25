Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Ücretsiz Olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına girecek öğretmenlerden ücret alınmayacağını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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