Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Atamaları Tamamlandı

Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Atamaları Tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını değerlendirdi ve öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atamaları gerçekleştirdi. Bakan Yusuf Tekin, aile bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı iller arası yer değişikliklerinde başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

'TALEPLERİ DİKKATE ALDIM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile, insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekandır. Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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