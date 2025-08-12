Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MEB, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2025 yılı ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıkladığını bildirdi. Başvuruları 12- 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan atamalar, 20 Mayıs'ta yapıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilki 18 Haziran 2025'te, ikincisi ise 11 Ağustos 2025'te tamamlandı. Öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS veya e-Devlet kullanıcı hesapları üzerinden öğrenebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
