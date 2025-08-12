Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
MEB, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2025 yılı ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıkladığını bildirdi. Başvuruları 12- 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan atamalar, 20 Mayıs'ta yapıldı. Sıra tayin işlemlerinin ilki 18 Haziran 2025'te, ikincisi ise 11 Ağustos 2025'te tamamlandı. Öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS veya e-Devlet kullanıcı hesapları üzerinden öğrenebiliyor.
