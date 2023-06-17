Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildiğini açıkladı. Affın 16 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.