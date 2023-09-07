Öğretmenlere boyu uzun önlük dayatması

KERİM UĞUR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim öğretin yılında öğretmenlerin beyaz önlük giyeceğini açıklamasına ve bu yönde hazırlanan genelgenin valiliklere gönderilmesine eğitimcilerin tepkileri sürerken, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nca mesleki teknik Anadolu liselerine mesaj gönderilerek, 'boyu uzun önlükler' dikilmesinin istendiğini iddia etti. Özbay, "Daha dün bir mesleki teknik Anadolu lisesine gönderilen ve bana gelen mesajda aynen ifade şu; öğretmenlerin önlük ihtiyacı için önlük yapılması isteniyor okulda ve tek bir koşul var; önlüğün boyu uzun olsun. Önlük genelgesinin zihniyetinin alt yapısında özellikle kadın öğretmenlerin kıyafetine karışma düşüncesi olduğu da açıktır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki teknik Anadolu lisesine 'önlük dikin ve bu önlüğün boyunun uzun olması ve tek koşul olarak da bunu koyması, bunun çok net kanıtıdır" dedi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin beyaz önlük giyeceğini açıkladı. Öğretmenlerin önlük giymelerine ilişkin hazırlanan genelge de valiliklere gönderildi. Beyaz önlük kararına eğitimcilerden tepkiler gelmeye devam ederken, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlere dikilecek önlükler için 'boylarının uzun olmasının' istendiği iddiasını gündeme getirdi. Özbay, "Daha dün bir mesleki Anadolu lisesine gönderilen ve bana gelen mesajda aynen şu; öğretmenlerin önlük ihtiyacı için önlük yapılması isteniyor ve tek bir koşul var önlüğün boyu uzun olsun. Genelge zihniyetinin alt yapısında özellikle kadın öğretmenlerin kıyafetine karışma düşüncesi olduğu açıktır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki Anadolu lisesine önlük dikin ve bu önlüğün boyu uzun olsun demesi ve tek koşul bu olması bunun çok net kanıtıdır" dedi.

"BAKANLIK MESLEK LİSELERİNE MESAJ YOLLUYOR"

ANKA Haber Ajansına konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:

"Öğretmenlerin birçok sorunu varken, çocuklar okulda aç ve susuzken, eğitime dair bir çok çözülmesi gereken sorun varken Milli Eğitim Bakanı en son bir genelge yayımlandı. Genelgede de çok dikkat çeken maddelerden biri; öğretmenlerin önlük giymesi ve buna dayanak olarak, rol model olması öğretmenlerin mesleki itibarlarından söz ederek ifade ettiği bir maddeden bahsediyoruz. Peki bu önlük giymesinin altındaki sebep aslında ne? Bugün öğretmenler ekonomik yoksunlukları sebebiyle bir takım elbise alamazken yılda iki ayakkabı alamazken, çocuklarının eğitim masrafını karşılayamazken, öğretmenlere önlük giydirip rol model olacağını iddia eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında zihniyetinin alt yapısında ne var? Daha dün bir mesleki teknik Anadolu lisesine gönderilen ve bana gelen mesajda aynen ifade şu; öğretmenlerin önlük ihtiyacı için önlük yapılması isteniyor okulda ve tek bir koşul var: önlüğün boyu uzun olsun. Önlük genelgesinin zihniyetinin alt yapısında özellikle kadın öğretmenlerin kıyafetine karışma düşüncesi olduğu da açıktır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki teknik Anadolu lisesine 'önlük dikin ve bu önlüğün boyunun uzun olması ve tek koşul olarak da bunu koyması, bunun çok net kanıtıdır. Bu şunu gösteriyor atamayla, yer değiştirme yetkili olan bir bakan, yandaşlık kriterine göre atadığı idarecilere bir alan açmıştır. 'Siz öğretmenlerinizin kıyafetine artık karışabilirsiniz. Öyle uygun görmediğiniz kıyafetleri uyarın yani kadın öğretmeninin eteğinin boyunu mu beğenmediniz, giydiği pantolonu dar mı buldunuz, üzerine önlük giy diye uyarabilirsinizin' önünü açmıştır

"ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK KOŞULLARI YETERLİ OLSA NE GİYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİRLER"

Laiklik ve karma eğitim ile ilgili de kapıyı aralayan Milli Eğitim Bakanlığı'ydı, bugün görüyoruz ki öğretmenlerin kıyafeti üzerinden de bu baskının kapısını aralayan da Milli Eğitim Bakanlığı. Buradan uyarıyoruz; hiç kimse öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının ne düşüneceğini ne konuşacağına ne giyeceğine karar veremez. Öğretmenler zaten bu ülkenin aydın insanlarıdır, eğer ekonomik koşulları yeterli olursa ne giyeceklerini çok çok da iyi bilirler. O nedenle buradaki genelgenin altyapısında yine kadın öğretmenlerimiz başta olmak üzere insanların kıyafetine karışmak olduğunun da somut örneğini maalesef yaşıyoruz. Bu konuda Eğitim İş olarak tüm eğitimcilerin yanındayız. Bu tür baskılara asla geçit vermeyeceğiz, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu genelgeyle de bir dayatma yapılamayacağını tüm arkadaşlarımızın bilinmesini isteriz."