Öğretmenlere beyaz önlük yerine ikramiye önerisi

KEMAL ONUR ATALAY

Türk Eğitim Sen Ankara Şube Başkanı Ali Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere beyaz önlük hediye edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na beyaz önlük yerine ikramiye verilmesi önerisinde bulundu. Toprak, sendika üyeleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi gönderdiklerini belirterek, ekonomik kriz karşısında eğitim çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Türk Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak ve sendika üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere beyaz önlük yerine ikramiye verilmesi için mektup gönderdi. Toprak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"YETERLİ ÇABANIN GÖSTERİLMEDİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

"24 Kasım'da önlük değil ikramiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği 24 Kasım'ı büyük bir övünçle kutluyoruz. Ne mutlu ki bize ilim ve irfan yuvalarında akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk'ün öğretilerinde genç nesiller yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir. Tabii bizler sadece öğretmen değil aynı zamanda çocuklarımızı hayata bağlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmaktan gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım'da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız ancak bir tarafımız da buruktur çünkü öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıkların artırılması konusunda yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz."

"EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİR TANESİ EKONOMİ"

Cumhuriyet'in 100. yılında öğretmenlerin beklentilerinin de arttığını ifade eden Toprak, "Buna karşı öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilmemektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Büyük sorunlarından birisi ekonomik durumların yetersizliği olmasına rağmen bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirler değil kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır" ifadelerini kullandı.

"4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırı 43 bin 433 liraya ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30- 35 aralığında olması beklenmektedir" diyen Toprak, "Buna karşı ülkemizde 9'a 1 derecedeki öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5'e 3 derecedeki bir öğretmen 24 bin 319 TL, 1'in 4'ü derecesindeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler, maaşları ile ancak iki cumhuriyet altını alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar, eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içerisinde olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"24 KASIM'DA ÖNLÜK DEĞİL İKRAMİYE İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da öğretmenlere beyaz önlük hediye verilmesi yönünde alınan kararı da değerlendiren Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler eğitim çalışanları olarak öğrenci ve veliler tarafından şiddete maruz kalma, liyakatsiz yönetici atamaları, tayin ve nakil başta olmak üzere; özlük hakları, ekonomik çaresizlik, adaletsiz uygulamalar, mesleki imaj zedelenmesi, kariyer sınavı gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunlar varken kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesinin doğru bulmadığımızı dile getiriyoruz. Şunu öneriyoruz; 24 Kasım'da önlük değil ikramiye istiyoruz. Bu kapsamda sendikamız öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi yönünde düzenlemelere gidilmesini, ilk adım olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomisini desteklemek adına 1 maaş ikramiye verilmesini içeren bir kanun teklifi hazırladık. Milletvekillerimizden, gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarımıza bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak, devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarıdır."