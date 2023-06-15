Atama bekleyen öğretmenler, ek 55 bin öğretmen ataması yapılması talebiyle Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın çağrısıyla, 62 ilden gelen yaklaşık 2 bin atama bekleyen öğretmen, Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğretmenlerden 'ek 55 bin atama' talebi

ANKARA'da, atama bekleyen öğretmenler, ek 55 bin öğretmen ataması yapılması talebiyle Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın çağrısıyla, 62 ilden gelen yaklaşık 2 bin atama bekleyen öğretmen, Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner de öğretmen adaylarına destek verdi. 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atamasına ek 55 bin atama daha yapılmasını talep eden öğretmen adayları, 'Öğretmenler Ulus'ta ek 55 bin nerede', 'Susma haykır ek 55 bin haktır' diye slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan öğretmen adayı Mine Büyükdemirci, "Biz, eğitimimiz için yıllarca emek veren ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın iptali ile birlikte 5 kez sınava girmiş, atanamayan değil ataması yapılmamış öğretmenler olarak, hakkımız olan 55 bin ilave adil öğretmen ataması için toplanmış bulunmaktayız. Hayallerimiz var, umutlarımız var. Meydanlarda değil okullarımızda, sınıflarımızda olmak istiyoruz. Bu ülkenin gençleri olarak hayalini kurduğumuz mesleği bir an önce icra etmek istiyoruz. 45 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu atama sayısı ile yine binlerce öğretmen ve aileleri hayal kırıklığına uğradı. En başından beri talebimiz 100 bin öğretmen ataması yapılmasıdır. 45 bin atama yetersizdir. İlave 55 bin öğretmen ataması yapılarak bu sayı ivedilikle 100 bine tamamlanmalıdır" dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, öğretmenlerin bir an önce öğrencileriyle buluşmak istediğini belirterek, "Bu konuda bütün gruplarla konuşacağım. AK Parti ile de konuşacağım, MHP ile de konuşacağım. CHP grubumuzun zaten böyle bir isteği var" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Eylemciler

- Slogan atılması

- Basın açıklaması

- Mustafa Sarıgül ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Umutcan ÖREN/ANKARA,