Öğretmenler İçin Mesleki Çalışma Haftası Çevrim İçi Olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için 10-14 Kasım 2025 tarihlerindeki mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.