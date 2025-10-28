Öğretmenler İçin Mesleki Çalışma Haftası Çevrim İçi Olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihlerindeki mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Tekin, konuyla ilgili öğretmenler, okul yöneticileri ve ilgili birimler ile değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim