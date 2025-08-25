Öğretmenler İçin İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor

Güncelleme:
MEB, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 3-5 Eylül tarihlerinde MEBBİS üzerinden yapılacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak. Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak. Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' da kapanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
