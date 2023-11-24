Öğretmenler Günü'nde öğrencisini omzuna alan öğretmenin hareketi sosyal medyada paylaşıldı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenin öğrencisini omzuna alarak maç yaptığı anları içeren bir video hazırladı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü dolayısıyla kısa video hazırladı. Boyu kısa olduğu gerekçesiyle diğer çocukların aralarına almadığı öğrenciyi, öğretmeninin omzuna alarak maç yaptıkları anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kısa bir video hazırlandı. Bir okulun bahçesinde çekilen videoda, boyu kısa olduğu gerekçesiyle top oynayan çocukların aralarında almadığı bir öğrencinin yanına giden öğretmeni ile arasında geçen diyalog, sonrasında öğretmenin öğrencisini omzuna alarak maça katılıp, gol atması ve tüm çocukların gol sevincini kutladığı anlara yer verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü videoyu, Cumhuriyetimizin 100. yılında her yeni nesli omuzlarında yükseltmeyi görev edinen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz sözleriyle paylaştı. Günün anlam ve önemini anlatan video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. (DHA)