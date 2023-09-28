Öğretmenler Günü'nde Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik Şartları Belirlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan genelgeye göre, Öğretmenler Günü etkinliklerine katılacak öğretmenlerde başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik şartları aranacak.

DİLAN KUTLU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu genelge yayımladı. Eğitimcilerin ve sendikaların itiraz ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile tanımlanan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik, bu yılki genelgeye eklendi. "Uzman öğretmen" ve "başöğretmen" unvanları da Ankara'ya getirilecek öğretmenlerde aranacak şartlar arasında sıralandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak etkinliklere ilişkin genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla, 27 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Genelgede, şu ifadeler kullanıldı:

"Öğretmenler; bir yandan istiklalden istikbale kurdukları köprü ile kadim tarihimizden aldıkları bilgi, ahlak ve değerler dünyasını yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktaracak, diğer yandan da öğrencilerini yaşayacakları dünyanın şartlarına hazırlayarak, ekip ruhuyla 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerdir… Bu çerçevede Cumhuriyet'in 100. yılına ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun şekilde öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın kutlama programları ve etkinliklerine en üst seviyede katılmalarının sağlanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir."

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Ankara'da düzenlenecek kutlama etkinliklere illeri temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde izlenecek usul ve esaslar da genelge ile belirlendi. Buna göre Ankara'ya gelecek öğretmenlerin; en üç yıllık hizmetinin olan ve son beş yıl içinde "aylıktan kesme" veya daha ağır bir ceza almayan öğretenler arasından belirlenmesi istendi.

Genelgede, Ankara etkinliklerine katılacak öğretmenler için "Değerlendirme Kıstasları Formu" hazırlandı. Formda, her bir şart için verilecek puan değerleri belirlendi.

Formda, eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin itiraz ettikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" unvanları da Ankara'ya getirilecek öğretmenlerde aranacak şartlar arasında sıralandı. Kariyer basamaklarındaki unvan şartı, daha önceki yıllarda 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan genelgelerde yer almamıştı.

Aynı zamanda, yayımlanmış eserleri, makaleleri, ulusal uluslararası panel, sempozyumlarda bildiri sunma şartı aranırken Türk Patent ve Marka Kurumundan marka, patent, faydalı model veya tasarım tescili almış olmayanlar da katılamayacak.

2022 yılında yayımlanan genelgede koşulları sağlaması için bir öğretmenin yüksek lisans ve doktorasını tamamlaması, mesleki gelişim eğitimlerine katılması yeterliydi.