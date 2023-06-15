Öğretmenler Anadolu'nun Motifleri programında sahne aldı

Kayseri'de farklı branşlardan bir araya gelen öğretmenler, "Anadolu'nun Motifleri" programında sahne alarak türküler seslendirdi, halk oyunları oynadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi Halk Oyunları Ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin performansı büyük beğeni topladı.

Kayseri'de farklı branşlardan bir araya gelen öğretmenler, "Anadolu'nun Motifleri" programında sahne alarak türküler seslendirdi, halk oyunları oynadı.

Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi Halk Oyunları Ekibi tarafından "Anadolu'nun Motifleri" canlı müzik ve folklor şöleni düzenlendi.

Gecede ilk olarak öğretmenlerden oluşan orkestra grubu, Türküler söyledi.

Toplam 50 öğretmenden oluşan ekip daha sonra Anadolu'nun farklı yörelerinin halk oyunlarını izleyicilerini beğenisine sundu.

Sahnede performans sergileyen öğretmenleri yalnız bırakmayan meslektaşları ve davetliler de tempo tutarak seslendirilen türkülere eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi tarafından geliştirilen projeyle bir araya gelen öğretmenlerin, yıl içerisinde yaptıkları hazırlıkları bu etkinlikle taçlandırdıklarını söyledi.

"Anadolu'nun Motifleri" adını verdikleri projede görev alan öğretmenlerin Anadolu kültür ve değerlerine sahip çıktığını belirten Karaköse, "Bu geceye öğretmenlerimiz uzun süredir hazırlanıyordu. Farklı yörelerden halk oyunları ve Türk halk müziğinin en güzel örneklerini sergilediler." dedi.

Öğretmenlerin yarın itibariyle zor ve meşakkatli bir sezonu geride bırakacaklarını anlatan Karaköse, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz öğrencilerini normalleşme sürecinde hayata hazırlamak için büyük gayret gösterdiler. Öğrencilerini bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle, günün ihtiyaçlarına göre geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, öz değerlerimize sahip çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. Onların birer toplumun aydını olarak bu işe sahip çıkmaları ve bugün yeteneklerini ortaya koymaları oldukça sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum."