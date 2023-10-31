Öğretmenin çocuğu gösteriden çıkarması tepki çekti

Afyonkarahisar'da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride dikkat eksikliği olduğu gerekçesiyle öğretmen tarafından çıkarılan çocuğun babası tepki gösterdi.

Gösteri gurubundan öğretmeni tarafından çıkarılan çocuğun provalarda da dışlandığı görüntüler yine yürekleri sızlattı

Vicdanları yaralayan olayla ilgili yeni görüntüler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması olayıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıkarken, öğretmenin sınıfta yapılan gösteri provasında da çocuğu dışladığı ve sırada oturttuğu ortaya çıktı.

Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.'yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Öğretmenin küçük çocuğu dışladığı görüntüleri veliler tebrik etti

Öğretmen Ş.Ş.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda küçük çocuğu sıraya oturttuğu ve öğrencinin arkadaşlarına dahil olmasını engellediği ortaya çıktı. Kendi sosyal medya hesabından prova görüntülerini paylaşan Ş.Ş.'ye o anda diğer velilerden tebrik gelmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu. Görüntülerde M.E.T.'nin sırada oturduğu ve durgun bakışlarla dans eden arkadaşlarını izlediği görülüyor.

Öte yandan, konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.