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Öğretmene Veliden Şiddet İddiası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.