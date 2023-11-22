Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim Sergisi Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi. Sergide, 100 öğretmenin eseri sergileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 ilde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temalı, öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamındaki serginin açılışı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ile öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

Tüm illerden yarışmaya katılan öğretmenlerin eserleri, ilk aşamada il milli eğitim müdürlüklerince değerlendirildi. Daha sonra bu eserler arasından 700'ü, Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi. Bakanlıkça belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 700 fotoğraf arasından seçilen 100 eser bugün itibarıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Programda, dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eser sahibi öğretmenlere, Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu tarafından ödülleri verildi.

Ayrıca yarışmada seçici kurul olarak görev yapan jüri üyelerine plaket ve katılım belgeleri takdim edildikten sonra sergi alanı ziyaretçilerle gezildi.