Öğretmen atık malzemelerle öğrenci heykelleri yapıyor

Iğdırlı öğretmen Ayvaz Nart, çevre kirliliğine dikkati çekmek için topladığı atık malzemelerle kitap, bilgi, saygı, sevgi ve eğitim temasıyla öğretmen ve öğrenci heykelleri yapıyor.

Iğdırlı öğretmen Ayvaz Nart, çevre kirliliğine dikkati çekmek için topladığı atık malzemelerle kitap, bilgi, saygı, sevgi ve eğitim temasıyla öğretmen ve öğrenci heykelleri yapıyor.

Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan resim öğretmeni Nart, kentte Küçük Sanayi Sitesi ile meslek liselerinden bilye, zincir, çivi, yay, amortisör, vida, balata, buji ve çatal gibi hurda veya atık durumdaki malzemeleri topluyor.

Toplanan malzemeleri okulun atölyesine getiren Nart, bunları sanat eserine dönüştürmek için 5 öğrencisiyle yaklaşık 3 ay çalışıyor.

"Sıfır atık" projesine destek vermek ve geri dönüşüm sağlamak amacıyla çalışan Nart, bu hurdaları "eğitim-öğretim" temasıyla öğretmen ve öğrenci heykellerine dönüştürüyor.

Eserler, Güzel Sanatlar Lisesinde sergilenecek.

Ayvaz Nart, AA muhabirine, dünyanın en büyük sorunlarından birinin çevre kirliği olduğunu, bu soruna çözüm bulmak için kendi çapında çalışma yürüttüğünü söyledi.

Özellikle atık madenleri değerlendirdiğini belirten Nart, "Bilimsel birikim ve kültürel değerlerimizi bir sonraki nesillere aktarmak için öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimizi konu alan bir çalışma yaptık. Yaptığımız heykellere 'öğretmen ve kıymetli öğrencileri' ismini verdik. Heykellerde hurdalardan oluşan ve çoğunlukla metal malzemeleri kullandık. Bu malzemeleri kullanmadaki amacımız çevre kirliğine dikkat çekmek ve öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmektir." dedi.

Her temasında ayrı bir konuyu anlatıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geri dönüşüm projesine ciddi destek sağladığını aktaran Nart, bunları öğrencileriyle sanat eserine dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Atık malzemelerle kitap, bilgi, saygı, sevgi ve eğitim temasını işlediklerini dile getiren Nart, şunları kaydetti:

"Heykellerde konu aldığımız öğretmen ve öğrenci temalı çalışmamızda elinde kitapla öğretmen, bilgiyi ve yol gösteren bireyi temsil ediyor. Elinde çiçek olan kız öğrenci, eğitimde saygı ve sevgiyi temsil ediyor. Elinde meşale olan erkek öğrenci ise eğitimde sürekliliği ve kendinden önce aldığı birikimi bir sonraki nesille aktaran kişiyi temsil ediyor. Çocuğun kaslı olması da eğitimin gücünü gösteriyor."