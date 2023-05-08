Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla açıklandı. Atanan öğretmenler sevinçlerini yakınlarına sarılarak ya da onları arayarak paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama programında yaptığı konuşmada, Son 20 yılın tek seferde en yüksek ataması olan 45 bin öğretmen atama törenine hoşgeldiniz.

45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla açıklandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45 bin Öğretmen Atama Programı'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve atama bekleyen öğretmenlerle yakınları hazır bulundu. Öğretmenler atama sonuçlarını sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Kimi öğretmen en yakınına sarılıp gözyaşı dökerken, kimi de uzaktaki ailesini görüntülü arayarak mutlu haberi paylaştı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 75'İ SON 20 YILDA ATANDI"

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YARALARINI SARABİLME FIRSATI VERİLMESİ ONURLANDIRICI"

"EMEKLERİMİZ KARŞILIĞINI BULDU"

Okulöncesi öğretmeni olarak atanan Ayşe Kaplan da, "Besni çıktı tam istediğim yerdi. Çok sevinçliyim, mutluyum, heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor, düşüp bayılabilirim. 2023'e nasipmiş. Ben zaten Adıyamanlı'yım. Merkezde çıktı. Tam istediğim bir yerdi, deprem bölgesi de çıksa görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu. İlk heyecanını annesiyle görüntülü konuşarak paylaşan Meryem Aksu da, "Elim ayağım tutmuyor, çok emek verdik. Çok çalıştık. Bu sınava 1 yıl çalıştım. Branşım Felsefe, biraz sayısı az olan bir branş ama ona rağmen iyi bir kontenjan verildi. Kilis'e gidiyorum. Artık bundan sonra Kilis'teyim, mutluyum. İlk heyecanı annemle paylaştım" dedi. Biyoloji öğretmeni Ecem Göğüş de, "3 senedir hazırlanıyordum, daha uzun zamandır da bekliyordum. Kilis oldu. İlk tercihlerimden biriydi, çok mutluyum. Hemen annemleri aradım, emeklerimiz karşılık buldu" dedi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Havva Kan ise, "2020'den beri çalışıyorum, ilk tercihim oldu. O yüzden çok mutluyum ve İstanbul'da kalacağım için ayrı bir mutluyum. İlk heyecanımı sınıf öğretmeni olan bir arkadaşımla paylaştım o da atandı. En çok bir daha masa başında KPSS çalışmayacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.