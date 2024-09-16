Üye Girişi
Haberler

Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan Yeni Dönem Eğitim Kayıtları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GARANTİ BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2023-2024 eğitim dönemi için kayıtları açtı. Geçtiğimiz dönemde, 47 bini aşkın öğretmenin katıldığı çeşitli eğitimler, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladı.

GARANTİ BBVA tarafından öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) yeni dönem eğitim kayıtları başladı. 2008 yılında kurulan ÖRAV'ın 2023-2024 yılındaki tüm eğitimlerine toplam 47 bin 987 öğretmen katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre; bugüne kadar eKampüs platformu üzerinden en çok ilgi gören ilk üç eğitim; Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi, Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi ve Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri oldu. Düşünme kavramının tanımından analiz ve çıkarım yapma becerilerine kadar içerisinde pek çok kazanım barındıran eğitim programı öğretmenlerin düşünce ve eleştiri temelli bir sınıf ortamı yaratması amacıyla geliştirildi.

ÖRAV'da verilen eğitimlerden bazıları şu şekilde belirtildi:

Eleştirel Düşünme Becerileri Eğitimi:

Düşünme kavramının tanımından analiz ve çıkarım yapma becerilerine kadar içerisinde pek çok kazanım barındıran eğitim programı öğretmenlerin düşünce ve eleştiri temelli bir sınıf ortamı yaratması için geliştirildi. Bugüne kadar 5 bini aşkın öğretmenin kendini geliştirmesine fırsat sağlayan eğitim programı iki gün sürüyor.

Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi:

Öğretmenlerin entelektüel, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bu program onların lider olarak kendini sınıfta daha rahat ifade etmesini hedefliyor. Akış ve ritmin sürekliliği, sorunlu davranışların yönetimi ve olumlu davranışların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı (BİROH) Eğitimi:

BİROH eğitimi, psikolojik sağlamlığın bir sınıfın ve bir okulun yerleşik kültürü haline getirilmesini amaçlıyor. Eğitim, kişilerarası ilişkiler, problem çözme, olumlu ilişki dersi ve stresle başa çıkabilme tekniklerini içeren çevresel hakimiyet dersi gibi pek çok noktaya değiniyor. Program sonunda öğretmenlerin psikolojik sağlamlık kavramını temel bir beceri olarak sınıfa sunabilmesi hedefleniyor.

Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi:

Bugüne kadar yaklaşık 15 bini aşkın öğretmene ulaşan eğitim programı, öğretmenlere sosyal duygusal ve eleştirel öğrenmenin kavramsal boyutlarını, önemini, okul ve sınıflarda uygulamalarını göstermeyi amaçlıyor.

Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitimi:

Program; Ergenlik dönemi ve bu dönemin gelişimsel özellikleri, ergen davranışlarının okula, sınıfa ve ilişkilere olan yansımaları, gelişim yolculuklarında ergenlere nasıl destek olunabileceği gibi konuları kapsıyor. 16 bini aşkın öğretmenin katıldığı program yılmazlık becerileri konusunda kendini geliştirmek isteyen lider öğretmenleri bekliyor.

Program, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki öğretmenlerin yararlandığı çevrimiçi eğitim sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Eğitim Yaşam

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor?
title