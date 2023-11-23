Öğrencinin 'dolap' vaadi gerçekleşti

KAYSERİ'de 3'üncü sınıf öğrencisi Muzaffer Enfal Aydın'ın (9), başkan olmak için koyduğu 'dolap' vaadini Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekleştirdi. Başkan seçilen Aydın, "Başkan seçimleri vardı. Ben de aday oldum. Şu anki sınıfımızda dolaplarımız yoktu. Arkadaşlarıma, 'Beni başkan seçerseniz dolap yaptıracağım' dedim. Başkan seçildim ve dolaplar yapıldı. Kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Kayseri'de 3'üncü sınıf öğrencisi Muzaffer Enfal Aydın, sınıf başkanı seçimlerine aday oldu. Arkadaşlarına, 'Beni başka seçerseniz, sınıfımıza dolap yaptıracağım' vaadinde bulundu. Bunun üzerine babası Orhan Aydın'a durumu anlattı. Baba Aydın, oğlunun vaadini gerçekleştirebilmesi için Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresiyle iletişime geçti. Okul Müdürü Tekin Alparslan, Muzaffer'in dolap vaadini gerçekleştirmek için öğrencileriyle birlikte harekete geçti. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 1 hafta içinde hazırlanan dolaplar, Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu'na götürüldü. Vaadini yerine getiren Muzaffer, arkadaşları tarafından sınıf başkanı seçildi. Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Aydın, "Başkan seçimleri vardı. Bende aday oldum. Şu anki sınıfımızda dolaplarımız yoktu. Arkadaşlarıma, 'Beni başkan seçerseniz dolap yaptıracağım' dedim. Eve gittiğimde babamla konuşup, sınıfımıza dolap yaptırmak istediğimi söyledim. Babam, meslek lisesiyle iletişime geçti. Onlarla konuştu ve yapacaklarını söylediler. Başkan seçildim ve dolaplar yapıldı. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Dolap ne zaman yapılacak?', 'Gerçekten yaptırabilecek misin?' diye soruyorlardı. İlk başta yaptırabileceğime inanmıyorlardı. Dolaplar bugün geldi. İnşallah hep birlikte sağlam bir şekilde kullanacağız. Dolaplar geldikten sonra arkadaşlarım bana, 'İyi ki seni başkan seçmişiz' dediler. Bundan sonra sınıfımı temiz tutacağım. Sınıf kurallarına uymayanları uyaracağım. Meslek lisesinde okuyan ağabeylerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİR BAŞKANIN VAADİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE DESTEK OLMUŞ OLDUK'

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alparslan ise,"Sınıf başkan adayının, sınıf arkadaşlarına 'Başkan olursam sınıfımıza dolap yaptıracağım' şeklinde bir vaatte bulunduğunu öğrendik. Bu vaat üzerine bizde arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Okulumuzun bu tür imkanları geniş olduğu için yardımcı olmaya karar verdik. Öğrencimizin hayalini gerçekleştirmeye katkımız olması için böyle bir işe giriştik. Dolaplar yapıldı. Bir başkanın vaadinin gerçekleştirilmesine destek olmuş olduk" dedi.Mobilya İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ömer Faruk Ay da şöyle konuştu: "İdare tarafından bize bildirildi. Öğrencilerimizle birlikte parçaların kesimiyle başladık. Daha sonra 1 hafta içinde 6 gözlü 10 dolabın üretimini gerçekleştirdik. Her öğrenciye ait kilitlenebilen, içine kitap, defter gibi eşyaları koyabileceği dolaplar üretmiş olduk." (DHA)