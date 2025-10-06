Öğrencilerin Söz Varlığı Projesi, Yapay Zeka ile Geliştiriliyor

'ÖĞRENCİLERİN Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi Çalıştayı'nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Yelkenci, "Bu proje aynı zamanda yapay zeka için, yapay zekanın Türk dilinde geliştirilmesi açısından da dil işleme modelinin de kurulması noktasında önemli bir etki yaratacağını, bir katkı sunacağını da özellikle söyleyebiliriz" dedi.

Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi Çalıştayı'nın ikincisi bugün Ataşehir'de bulunan Zübeyde Hanım Hizmet içi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda yapıldı. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ve Edebiyatçı yazar Beşir Ayvazoğlu katıldı.

'DİLİMİZİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğrencilerin söz varlığını geliştirme projesi bizim için, dilimiz için, kültürümüzün devamlılığı için, milletimizin yüzyıllar boyunca var olabilmesi için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. İlk kez 1926 yılında gündeme gelmiş bir çalışma. Üzerinden yüz yıl geçtiğini düşünecek olursak epeyce geç kaldık. Fakat zararın neresinden dönersek kardır diyerek, öğrencilerimizin söz varlığını belirleme ve bunları onlara kazandırmak için 2024 Nisan ayında başlattığımız bir proje. Bu proje ile öncelikle öğrencilerimizin muhatap olduğu bütün görsel, işitsel, yazılı metinlerdeki kelime hazinesini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda günlük konuşma dilinde ve diğer bütün yayınlarda kullanılan kelimeleri ortaya koyup önce bir söz varlığını oluşturmak; o söz varlığını ortaya koyduktan sonra her kademe ve sınıf seviyesinde öğrencilerimizin muhatap olduğu metinlerde, bu kelimelerin yaş seviyesine göre hangi kelimelerin geçeceğini, özel amaçlı derlem yaparak tespit edip onları öğrencilerimizin muhatap olduğu metinlere doğal bir şekilde yerleştirmek ve bu kelimeleri edinmelerini sağlamak. Böylece dilimizi en etkili ve en güzel şekilde kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Nihayetinde burada, özellikle 'özel amaçlı derlem' dediğimiz yani öğrencilerimizin muhatap olacağı metinlerde hangi kelimelerin olacağı meselesi, projenin en zor tarafı. Elbette ki burada yapay zekadan da istifade ediyoruz. Bu proje aynı zamanda yapay zeka için, yapay zekanın Türk dilinde geliştirilmesi açısından da dil işleme modelinin kurulması noktasında önemli bir etki yaratacağını, bir katkı sunacağını da özellikle söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'PROJE, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ'

Yelkenci, "Biz bu projede TÜBİTAK, ÖSYM, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, TRT gibi kurumlarla da iş birliği içindeyiz. İş birliği içinde yürütüyoruz. Projeyi bu anlamda da Türkiye genelinde büyük bir dil seferberliği olarak ifade edebiliriz. Ancak bunun özel bir tarafı, öğrencilerimizin okul hayatları boyunca karşılaşacakları, edinecekleri kelimeleri ve kavramları onlara kazandırmaktır. Bu anlamda, bu çalışmanın aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle doğrudan ilişkili olduğunun da özellikle altını çizmeliyiz. Hatırlayacak olursak Bakanımız özellikle ısrarla ifade ediyor: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, beceri temelli ve değer temelli bir programdır. Biz bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle geleceği yakalayacağız, bugünü yakalayacağız. Aynı zamanda bu noktada bakıldığında, beceri temelli ve değer temelli olması; kelimelerin ve kavramların düşünme becerilerini geliştirme yönündeki potansiyelleri, taşıdıkları değerler ve hizmet ettikleri, destekledikleri değerler açısından değerlendirildiğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini besleyen nehirlerden, ırmaklardan bir tanesi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.