Öğrencilere "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında eğitim verildi

ARDAHAN - Ardahan'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite kampüsünde bulunan öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde, Ardahan Üniversitesine kayıt yaptırarak öğrenim görmeye başlayan öğrenciler ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bulunan yurtlarda kalan öğrencilerle irtibata geçti. 4 Ekim-6 Ekim tarihleri arasında "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında, öğrencilerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, terör faaliyetlerinden uzak tutulması, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak maksadıyla üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde öğrenim görmeye başlayan yüzlerce öğrenci ile irtibata geçildi.