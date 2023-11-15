Öğrencilere destek için hayır çarşısı düzenlendi

KONYA - Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden olan Konya'da, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim veren Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul ve öğrencilere katkıda bulunmak için ayakkabı, çanta ve temizlik ürünlerinin yer aldığı hayır çarşısı düzenlendi.

Konya Ayakkabıcılar Sanayi Derneği, Ayakkabıcılar Odası, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve ayakkabı üretimi yapan esnaf el ele vererek okul ve öğrencilere destek amaçlı okul binasında hayır çarşısı düzenledi. Okulda eğitim gören öğrencilerin sunumunu yaptığı farklı ayakkabı, çanta ve temizlik ürünlerinin gelenlere satışı yapıldı.

"Öğrencilerimizin faydasına bir miktar gelir elde ediyoruz"

Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlker Özer, "Ayakkabı ve çanta satışı yapıyoruz. Bu sayede okulumuzun okul aile birliğine ve öğrencilerimizin faydasına bir miktar gelir elde ediyoruz. Bunu senede 2 defa hem kış hem yaz olmak üzere bahar aylarında yapacağız. Bu ikinci hayır çarşımız ve bundan sonraki yıllarda da, bunu geleneksel hale getirip her sene yapmayı planlıyoruz. Okulumuzda satışa sunduğumuz ayakkabılar, esnafımızın destekleriyle ve ayakkabıcılar odamız ile ayakkabıcılar derneğimizin katkılarıyla sanayiden sağlanıyor. Zaten biliyorsunuz Konya ayakkabı üretiminde ciddi anlamda üretim yapabilen bir sanayiye sahip. Türkiye'de ikinci olarak ayakkabı üretimi yapabilen bir sanayi. Esnafımız da bu konuda bizi sağ olsunlar ciddi anlamda destekliyor" dedi.

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, "Eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla bu. Okul idaresi tarafından hayır çarşısı düzenlendi. Özellikle Ayakkabıcılar Odası olarak biz katkı sağladık ancak burada en önemli konu bizim çok kıymetli üyelerimiz, maddi ve manevi destekleri bizim için çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Kendi ürettikleri alanlarda hayır çarşısı düzenlemeleri güzel bir durum"

Hayır çarşısına destek veren esnaf Halit Çelik, "Tabii bütün meslek liselerinin kendi ürettikleri alanlarda hayır çarşısı düzenlemeleri güzel bir durum. Hem yapmış oldukları ürünleri tanıtabilirler hem okula hem de öğrencilere katkı sağlarlar. Yani vatandaşlarımız tabii belki hiç karşılaşmadıkları bir ürünle burada karşılaşabilir. Yeni ürünleri de burada görebilirler. Esas amacı kar amacı gütmeden insanlar burada piyasadan daha ucuza bu ürünlere ulaşabilir. Yani dışarıdan daha pahalı alacakları ürünleri burada daha ucuza alabilir" diye konuştu.

Ayakkabı almak için gelen Şerafettin Akgül, "Burada eğitim gören öğrencimiz de var. Bu tür etkinlikler öğrencilerin meslek hayatına erken yaşta atılmalarına faydalı oluyor. Buradaki satışlarla da okul aile birliğine bir katkı sağlıyor. Bu yüzden geldik alışveriş yapıyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da buraya gelmelerini öneriyorum" dedi.