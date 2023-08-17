Öğrenciler, atıl durumdaki alanı tarıma kazandırdı

Öğrencilerin ektiği sebzelerin hasadı yapıldı

MUŞ Muş Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan arazi öğretmen öğrencilerin çabası ile tarıma kazandırıldı.

Muş Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler kendi çabaları ile tarıma kazandırdıkları okul bahçesindeki alana ektikleri ve yaz aylarında görevlilerin bakımını üstlendiği organik sebzelerin hasadına başlandı. Lise bahçesinin atıl durumunda olan kısmında öğrenciler tarafından ilkbahar mevsiminde ekimi yapılan ürünler öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Görevlilerle bahçede yapılan hasada katılan Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Rıdvan Subaşı, atıl durumdaki araziyi öğrenciler ile birlikte tarıma kazandırdıklarını ifade ederek, "Okulda öğretmen ve öğrencileri tarafından 2 dönüm alanda okul bahçesinde yetiştirilen sebzeler, hasat edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. İlkbahar mevsimiyle fideleri yeniden toprakla buluşturan öğretmen ve öğrenciler, bir süre bostanın bakımını yaparak ürünler yetiştirdi. Bahçede yetişen domates, salatalık, biber, soğan, kabak, fasulye, patlıcan gibi ürünler toplanarak, okul çevresinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine okul idaresi tarafından ulaştırılıyor. Daha önce atıl durumda olan bahçeyi toprak ve gübreyle zenginleştirdik. Daha sonra buralara öğrencilerimizle birlikte domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi sebze ektik. Burada yetişen sebzeleri, okul açıldığı zaman pansiyondaki öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Verimli bir mahsul elde ettik. Faydalanmak isteyen herkese kapımız açık. Bahçemizin ilk hasadını yaptık ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini yaparak dağıtıma başlayacağız" dedi.

Okul olarak öğrencilerine üretmenin önemini her fırsatta aktardıklarını belirten Subaşı, "Okulumuz meslek lisesi olduğu için üretime çok önem veriyoruz. Öğrencilerin emeğiyle birlikte, onları üretime dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz Haziran ayı başlarında aktif olarak görev aldılar. Eğitim öğretim başladıktan sonra pansiyonda değerlendireceğiz. Öğrencilerimiz, üretimin her aşamasında yer almaktadır. Bahçemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Buralar tamamen atıl durumdaydı. Biz toprak ve gübre getirerek burada damlama sulama sistemi kurduk. Atıl durumdaki bahçemizi bu şekilde değerlendirdik. Öğrencilerimiz genelde kırsal alanda geldikleri için tarımı uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi yaşam alanlarında zorlanmadan tarım ürünü yetiştirebilecek düzeye getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.