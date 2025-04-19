Öğrenciler Atık Malzemelerden Müzik Aletleri Yaptı

BATMAN'da ortaokul öğrencileri atık durumda olan pet şişe, yoğurt kovası, helva kutusu gibi malzemelerden müzik aletleri yaptı.

Yenişehir Mahallesinde bulunan Yenişehir Ortaokulu'nda Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Münevver Denizhan'ın 6 ay önce öğrencilerine sıfır atık projesinin önemini anlatmasının ve öğrencilerden atık malzemelerden enstrüman yapmalarını istemesinin ardından başlayan proje kapsamında öğrenciler atık pet şişelerden marakas ve yoğurt kovasından davul gibi enstrümanlar yaptı. Öğretmenleri sayesinde basit ritim kalıplarıyla enstrümanları çalmayı öğrenen öğrenciler çalan şarkılara uyum sağladı. Öğrenciler bu enstrümanlarla aynı zamanda okulda konser de vermeye başladı.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ BU ŞEKİLDE KEŞFETTİLER'

Yapılan bu çalışma sayesinde öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını ifade eden öğretmen Münevver Denizhan, "Projemizin amacı öğrencilerimize geri dönüşüm farkındalığı yaratmaktı. Bunu da öğrenci merkezli bir bakış açısıyla yapmak istedik ve öğrencileri işin içine katmak istedik. Ben müzik öğretmeniyim. Bunun içine müziği de katalım dedim. O yüzden çocuklara atık malzemelerden enstrüman yapmalarını söyledim. Tabi, tamamen gönüllülük esaslı. Öğrencilerden çok hızlı bir şekilde geri dönüşler geldi. Pet şişelerden marakaslar, yoğurt kovalarından davullar, peynir kovaları, helva kutularından hatta borulardan enstrümanlar yapıp getirdiler. Zaten amacımız bunun kullanılabilir olmasıydı. Geri dönüştürmenin amacı da bunu kullanılabilir bir hale getirmekti. Çocuklar enstrümanlarını nasıl kullanacaklarını sordular. Basit ritim kalıplarını öğrettim. Bir şarkı belirledik ve bu şarkıya yaptıkları enstrümanlarla eşlik ettiler. Bu onların öz güvenlerini arttırdı. Projenin sonunda öğrencilere sorular sordum. Bu proje size neler kattı Diye. 'Hocam ben kendimi keşfettim, hocam benim öz güvenim arttı, hocam aslında benim çöp olarak gördüğüm şeylerin çöp olmadığını gördüm' diye çok güzel cümlelerle karşılaştım. Bunun yanında müzik dersine ilgilerinin arttığını da gördük. Çocuklar derslere çok daha ilgili bir şekilde geliyorlar. Güzel dönüşler aldık. Sınıfça yaptık ve çocuklar birbirleriyle dayanışma halinde yaptılar bunu. Birliktelik ruhları gelişti. Hem kendilerini keşfettiler hem de eğlenerek öğrendiler. Başka şeylerde isteyeceğim onlardan. Tablolar, eşyalar, enstrümanların dışında aletler, kullanılabilir araçlar ve gereçler isteyeceğim. Bakalım neler göreceğiz. Çocuklar geri dönüşümün önemini bu şekilde keşfettiler. Yaşayarak öğrendiler. Çocuklar artık bu sahneyi daha öz güvenli bir şekilde kullanabiliyorlar dedi.

'FARKLI ENSTRÜMANLAR DA YAPMAK İSTİYORUZ'

Hem müzik dersine hem de çevre bilincine yönelik ilgisinin arttığını söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Yaren Tekin de (11), "Biz sıfır atık projesi kapsamında bir proje yaptık. Bu projemizde müzik aleti yaptık. Pet şişeden marakas yaptık. Yoğurt kovası ve helva kutusundan davul yaptık. Kartonlardan gitara benzeyen ürünler yaptık. Dışarıdan çöp gibi görünen malzemelerin aslında geri dönüşüm sayesinde çöp olmadığını gördük. Bu proje bizim hem müziğe ilgimizi hem de çevreye ilgimizi arttırdı. Hem kendimde yeni yetenekler fark ettim hem basit ritim kalıplarını öğrendim. Öğretmenimle beraber bu ritim çalışması benim müzik dersine olan ilgimi de arttırdı. Hem de çevreye bilinçli olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımla dayanışma içinde kaldık. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizi arttırdı. Biz bu çalışmayı yaparken çok keyif aldık ve severek yaptık. Biz atık malzemelerden farklı enstrümanlarda yapmak istiyoruz dedi.Enstrüman olarak pet şişeden marakas yapan 6'ncı sınıf öğrencisi Abdullah Özel de (11), "Birgün öğretmenimiz bize geri dönüşümün önemini anlattı. Arkadaşlarımızla beraber fikir alışverişinde bulunduk. Bunun sonucunda atık malzemelerde davul ve marakas yaptık. Kendimi çok üretken hissettim. Keyif aldım. Arkadaşlarımızla beraber dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk. Şarkıya nasıl ayak uyduracağımızı öğrendik. Öğretmenimizden yardımlar alarak müziklere ayak uydurduk" dedi.