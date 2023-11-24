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Öğrenciden duygusal hareket: Atatürk büstüne çiçek bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Akmeşe Ortaokulu'nda bir 5. sınıf öğrencisi, Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çiçek bıraktı. Bu duygusal hareket, okulun güvenlik kamerasına yansıdı ve öğretmenler tarafından alkışlandı.