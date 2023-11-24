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Öğrenciden duygusal hareket: Atatürk büstüne çiçek bıraktı

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Eğitim Haberleri
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Akmeşe Ortaokulu'nda bir 5. sınıf öğrencisi, Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çiçek bıraktı. Bu duygusal hareket, okulun güvenlik kamerasına yansıdı ve öğretmenler tarafından alkışlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıf öğrencisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü büstüne bıraktığı çiçekle kutladı. Herkesi duygulandıran hareket okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Akmeşe Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ege Resul Uğuray, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatük'ü unutmadı. Okula gelen Ege Resul, Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Bir süre sonra Atatürk büstünde çiçek gören öğretmenler, çiçekleri kimin bıraktığını bulmak için güvenlik kamerasına baktı. Çocuğu bulan öğretmenler bu güzel davranışı sebebiyle öğrencilerle birlikte tebrik ederek, alkışladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Öğretmenler Günü Kocaeli Eğitim Haberler

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