Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025?

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı itibarıyla İstanbul'da toplu taşıma abonman ücretlerine %35 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, tam ve öğrenci abonman ücretleri güncellendi. Peki, öğrenci ve tam abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, toplu taşıma fiyatlarına %35 oranında zam yapıldı. Bu zam, otobüs, metrobüs, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarını kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Öğrenci, tam abonman ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ, TAM BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

UKOME'de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. 15 Ocak itibariyle toplu taşıma ücretleri şu şekilde:

Güncel Toplu Taşıma Ücretleri:

Tam Bilet: 20 TL'den 27 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Bileti: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 14,31 TL'den 19,31 TL'ye artmıştır.

Aylık Abonman Ücretleri:

Tam Abonman: 1.569 TL'den 2.118 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Abonmanı: 282,5 TL'den 381,38 TL'ye çıkmıştır.

Metrobüs Ücretleri:

Tam: 29,68 TL'den 40,06 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 16,28 TL'den 21,98 TL'ye artmıştır.

Marmaray Ücretleri:

En Kısa Mesafe (Tam): 15 TL'den 20,25 TL'ye yükselmiştir.

En Uzun Mesafe (Tam): 33 TL'den 44,55 TL'ye çıkmıştır.

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, İBB toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu ve teklif kabul edildi. İstanbul'da toplu taşımaya %35 zam yapıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Eğitim
img

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
img

Tanyeli'ye hastaneden ziyaretçi yasağı!
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.