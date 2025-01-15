Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, toplu taşıma fiyatlarına %35 oranında zam yapıldı. Bu zam, otobüs, metrobüs, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarını kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Öğrenci, tam abonman ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ, TAM BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

UKOME'de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. 15 Ocak itibariyle toplu taşıma ücretleri şu şekilde:

Güncel Toplu Taşıma Ücretleri:

Tam Bilet: 20 TL'den 27 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Bileti: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 14,31 TL'den 19,31 TL'ye artmıştır.

Aylık Abonman Ücretleri:

Tam Abonman: 1.569 TL'den 2.118 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Abonmanı: 282,5 TL'den 381,38 TL'ye çıkmıştır.

Metrobüs Ücretleri:

Tam: 29,68 TL'den 40,06 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 16,28 TL'den 21,98 TL'ye artmıştır.

Marmaray Ücretleri:

En Kısa Mesafe (Tam): 15 TL'den 20,25 TL'ye yükselmiştir.

En Uzun Mesafe (Tam): 33 TL'den 44,55 TL'ye çıkmıştır.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, İBB toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu ve teklif kabul edildi. İstanbul'da toplu taşımaya %35 zam yapıldı.