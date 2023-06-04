Öğrenci sınava yetişmek için polisten yardım aldı

AKSARAY'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınava giderken yolda kimliğini düşürüp kaybeden öğrenci, polisin yardımıyla İl Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetişebildi.

Aksaray'da öğrenciler, saatler öncesi sınava girecekleri salonların bulunduğu okula gelip bekledi. Öğrencilerden Cemal Keklik de annesi Nazile Keklik ile birlikte sınava gireceği Şeyh Hamit Mahallesindeki 125. Yıl Ortaokulu'na geldi. Ancak bir süre sonra Keklik, yolda kimliğini kaybettiğini fark etti. Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cemal Keklik'i, İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni kimlik belgesi çıkartan Keklik, yine polis ekipleri tarafından getirildiği okulda sınava yetişebildi.

Nazile Keklik ise "Sınava son dakika yetiştik. Polislerimizden Allah razı olsun. Geldiler bizi götürdüler. Kimlik belgesi alıp çocuğumu sınava yetiştirdiler. Okul girişinde kimliğini kaybetmiş. Aradık fakat bulamadık. Nüfusa gittik, orada çalışanlar bize yardımcı oldu" dedi.