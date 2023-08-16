Odunpazarı Belediyesi Yaz Dönemi Satranç Atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, çocukların ve vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda yaşama geçirilen Satranç Atölyesi de yoğun katılımla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların ve vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda yaşama geçirilen Satranç Atölyesi de yoğun katılımla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl vatandaşla buluşturduğu yaz dönemi atölyelerinden biri de Gökmeydan Halk Merkezi'nde açılan Satranç Atölyesi oldu. Beş grupta düzenlenen dersler, pazartesi günleri 67 çocuğun katılımı ile yürütülüyor.

Olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünmeyi sağlayan, olgun bir kimlik ve kişilik kazandıran, görsel zekayı ve hafızayı geliştiren satranç sporunu, çocuklara aşılamak, sevdirmek ve çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan Satranç Atölyesi ilgi görüyor. Atölyede çocuklar hem satranç oynuyor hem de stratejik düşünmeyi öğreniyor.