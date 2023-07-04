Odunpazarı Belediyesi Yaz Atölyeleri Kayıtları Başladı

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi, eğlenirken de öğrenmeye devam etmeleri için yaz atölyeleri düzenleyecek. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar, 7 Temmuz'da sona erecek. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor. 7-12 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyeleri'nde; resim, drama, satranç, eğlenceli İngilizce atölyesi yer alacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyelerine kayıt yaptırmak isteyenler için son gün, 7 Temmuz Cuma günü olarak belirlendi.