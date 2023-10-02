Odunpazarı Belediyesi Personeline Trafik Eğitimi Verildi

Odunpazarı Belediyesi, şoför olarak çalışan personeline genel trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak, Odunpazarı Belediyesi'nde şoför olarak çalışan personele "genel trafik" eğitimi verildi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleştirilen eğitim, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri tarafından verildi. Eğitimde, hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar ve dikkat edilmesi gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.

Verdikleri faydalı bilgiler için polis memurlarına teşekkür eden Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirterek eğitime gösterdikleri özen ve ilgiden dolayı eğitime katılan personele de teşekkür etti.