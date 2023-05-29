Odunpazarı Belediyesi Personeline Etik Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda, personele ‘Kamu Etik Kültürünü Yerleştirme ve Yaygınlaştırma’ eğitimi verildi.

Odunpazarı Belediyesi, personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda, personele 'Kamu Etik Kültürünü Yerleştirme ve Yaygınlaştırma' eğitimi verildi.

Odunpazarı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen personel eğitimine, çok sayıda belediye personeli katıldı. Eğitimde, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci anlatıldı.

Yetkililer, Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.