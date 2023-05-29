Üye Girişi
Haberi Paylaş
Odunpazarı Belediyesi Personeline Etik Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi Personeline Etik Eğitimi

Eğitim Haberleri

Odunpazarı Belediyesi, personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda, personele ‘Kamu Etik Kültürünü Yerleştirme ve Yaygınlaştırma’ eğitimi verildi.

Odunpazarı Belediyesi, personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda, personele 'Kamu Etik Kültürünü Yerleştirme ve Yaygınlaştırma' eğitimi verildi.

Odunpazarı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen personel eğitimine, çok sayıda belediye personeli katıldı. Eğitimde, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci anlatıldı.

Yetkililer, Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Eğitim

Odunpazarı Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title