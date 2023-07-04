Vadişehir Mahallesi'nde bulunan, 3-6 yaş arası özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde kayıtlar başladı.

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için Vadişehir'e Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni açtı. 3-6 yaş otizmli ve zihinsel engelli çocukların tam gün eğitim ve öğretim göreceği engelsiz kreş, mülkiyeti belediyeye ait arazi üzerine yapıldı. Engelsiz kreş çalışmalarında Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Belediye'ye destek oldu.

Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verilen kreşin, açılış töreni kısa süre önce törenle yapılmıştı. Aynı zamanda Belediye'nin 14'üncü kreşi olan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi için kayıtlar başladı. Engelsiz kreşe kayıt yaptırmak isteyenler, Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi No: 73/1 adresinde bulunan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ne giderek başvuruda bulunabilecek.