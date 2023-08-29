Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde Eğitimler Devam Ediyor

Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocuklar eğitim ve öğretim görüyor. Başvurular da devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Vadişehir Mahallesi'ne açılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, eğitimler devam ediyor.

Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, eğitim devam ediyor. Belediyenin 14'üncü kreşi olan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocuklar eğitim ve öğretim görüyor. Eğitim ve öğretim hizmetinin başladığı engelsiz kreşte, çocuklar 3 saatlik grup eğitimlerinden yararlanıyor. Defile, sanat etkinlikleri düzenleyen, masa etkinlikleri yapan çocuklar, bahçeye de çeşitli ürünler ekti.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde başvurular da devam ediyor. Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi 73/1 adresinde bulunan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların kreşe giderek başvuru formu doldurması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0222 217 77 12 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor.