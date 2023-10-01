ODTÜ'de stand açma tartışması yaşandı

ODTÜ'ye bağlı topluluklar arasında düzenlenen etkinlikte stand açmak isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, şikayetçi olan öğrencinin kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) iki grup arasında stand açma tartışması çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ODTÜ'ye bağlı topluluklar organizesinde ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen "Aramıza hoş geldiniz" etkinliğinde stand açmak isteyen iki grup arasında tartışma yaşandı. Üniversite güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen olayla ilgili, bir öğrenci Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olaya karışan öğrencilerin kimliklerini tespit eden polisin şüphelileri yakalamak üzere çalışmalara başladığı öğrenildi. - ANKARA