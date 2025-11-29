Haberler

Ödemiş'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Yemek Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Zübeyde Hanım MTAL tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 7 okulda bini aşkın öğrenciye ücretsiz öğle yemekleri ulaştırılıyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) mutfağında hazırlanan ücretsiz öğle yemekleri, ilçedeki 7 okulda, binin üzerinde ihtiyaç sahibi öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor.

Ödemiş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ödemiş Zübeyde Hanım MTAL iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlıklı öğün ulaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Mesleki Eğitim Politika Belgesi'yle uyumlu olarak hazırlanan çalışmada; öğretmenler, öğrenciler ve kaymakamlık destek personeli tarafından hazırlanan yemekler, ilçe genelindeki 7 okulda bini aşkın öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bütçelendirilen lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında hazırlanan yemeklerde kazanlar, her gün öğrenciler için kaynıyor.

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR'

Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Murat Taşbaşı, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesi ile finanse edilen, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın destek ve koordinesiyle 7 okul ve binin üzerinde öğrenciye öğle yemeği hizmeti veriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü çalışıyor. Başka bir kurumdan destek almadan sadece bakanlığımız ve kaymakamlığımızın desteği ile yürütüyoruz. Öğrencilerimiz de bu yemekten faydalanıyor. Amacımız; öğrencileri sağlıklı besinlere kavuşturmak, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek olabilmek. İyi beslenen öğrencilerin başarılarının artacağı bilindiğinden hem başarıyı hem de mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Proje, okula aidiyeti güçlendiriyor ve toplumda da takdir görüyor. Mesleki eğitime bakışı olumlu yönde etkiliyor. Öğrencilerimiz gönüllü yer alarak toplumsal kültürü yaşatıyor ve birbirine destek olmayı öğreniyor" diye konuştu. Taşbaşı ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Appak, "İlçedeki okullarımıza yemekleri gönderiyoruz. Ayrıca atık kalan yemekler boşa gitmiyor, hayvan barınağına gönderiliyor" dedi.

'BURADAKİ ÇALIŞMA EĞİTİMİMİZE DE KATKI SAĞLIYOR'

Projeye gönüllü olarak katılan 12'nci sınıf öğrencisi Gülizar Orf (17), "Projede yer almak beni mutlu hissettiriyor. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Buradaki çalışma eğitimimize de katkı sağlıyor" diye konuştu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Mustafa Aziz Uzun (18), "Okul için çok değerli bir proje. Pişirme, doğrama gibi teknikler açısından bize çok şey katıyor. İnsani duygular nedeniyle aile ortamı oluşuyor. Bir insana yardımcı olabildiğim için mutlu oluyorum" derken, Sude Gölcük (17) ise "Gönüllü olarak katılıyorum. İnsanlara yardımcı olmak beni mutlu hissettiriyor" dedi. Sadettin Can Uygun (17) da "Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza destek oluyoruz. İşi öğrenme anlamında pratik kazandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Ukrayna, Karadeniz'de iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Manav hırsızlığı kamerada! Dükkan sahibinin tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.