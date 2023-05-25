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Nurullah Çelebi öğrencilerle buluştu

Nurullah Çelebi öğrencilerle buluştu

Eğitim Haberleri

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelerek sanat ile ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Öğrencilerle bir araya gelen Tiyatro ve Sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencilere sanat ile ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi konuk oldu. Okulun öğrencileriyle bir araya gelen Çelebi, öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Çelebi, öğrencileri hem güldürdü hem bilgilendirdi. Sanat ile ilgilenmenin önemli olduğuna değinen Nurullah Çelebi, "Hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin" tavsiyesinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Çelebi Sinema Düzce Eğitim Haberler

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