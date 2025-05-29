Nükleer Endüstri Projesi Eleme Turu Tamamlandı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Nükleer Endüstri Bilgi Merkezleri (NIIC) ağı tarafından yürütülen '6'ncı Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi'nin yabancı katılımcılar için eleme turu sona erdi. Eleme turunda kazananların isimleri 20 Haziran'da açıklanacak.

Doğa bilimleri disiplinlerini ve nükleer endüstrinin teknolojilerini tanıtmayı amaçlayan proje, 50 Let Pobedy nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na bilimsel ve eğitsel bir keşif gezisine katılmak üzere dünyanın dört bir yanından 14-16 yaş aralığındaki öğrencilerin seçilmesini kapsıyor. Bu yılki keşif gezisi, Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yıl dönümüne ve Kuzey Denizi Rotası'nın (NSR) keşfinin 500'üncü yıl dönümüne adandı.

Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan ve Vietnam'ın da arasında bulunduğu 20 ülkeden 3.500'den fazla öğrenci eleme aşamasına katıldı. Bu yıl yarışmaya Kırgızistan, Hindistan ve Bangladeş'ten rekor sayıda başvuru geldi. Yarışma 'goarctiç energy' internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı. Uluslararası seçim sürecine katılanlardan nükleer teknoloji konusunda bilimsel bir sınava ve bir dizi internet tabanlı seminere katılmaları sonunda bilgilerini test ederek notları doldurmaları istendi.

Yarışmanın son turunda, en çok puanı alan adaylardan nükleer teknolojinin ülkelerindeki hayatı nasıl değiştirebileceğine ilişkin bir video sunumu yapmaları istenecek. Yaratıcı ödevler uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu ödevlerin kazananı 20 Haziran'da açıklanacak.