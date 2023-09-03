NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Özel Yetenek Sınavı Gerçekleştirildi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda özel yetenek sınavı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sınava katılan adaylarla sohbet etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümünde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.
Rektörlük Konferans Salonunda yapılan sınavda adaylar yeteneklerini sergiledi.
Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sınava katılacak öğrencilerle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.
Müftü Mustafa Soykök'e ziyaret
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.
İlçede yürütülen çalışmaları anlatan İnan, iki kurum iş birliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Soykök'e bilgi verdi.
Soytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İnan'a teşekkür etti.