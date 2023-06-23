Niş'te Türkçe kursuna katılan 200 öğrenciye sertifikaları takdim edildi

Sırbistan'ın güneyindeki Niş'te üç aydır Türkçe öğrenen yaklaşık 200 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Niş Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan öğrenciler için Felsefe Fakültesi Amfi Tiyatro salonunda tören yapıldı.

Sırbistan'ın güneyindeki Niş'te üç aydır Türkçe öğrenen yaklaşık 200 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Niş Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan yaklaşık 200 öğrenci için Felsefe Fakültesi Amfi Tiyatro salonunda tören yapıldı.

Törene katılan Eğitim Müşaviri Mehmet Yılmazata, Sırbistan'da Türkçe öğrenimine büyük ilgi olduğunu, kursun gelecek yıl da devam edeceğini söyledi.

Felsefe Fakültesi Dekan Yardımcısı Ivan Jovanovic, kurs fikrinin Eğitim Müşavirliğinden geldiğini vurgulayarak, "Onlar bizimle iletişime geçti ve biz de kursun aslında ne kadar gerekli olduğunu gördük. Öğrencilerimize bir yenilik sunmak istedik." dedi.

Fakülte bünyesinde faaliyet gösterecek Türk Dil ve Kültür Merkezi için Türkiye ile iletişim halinde olduklarını aktaran Jovanovic, "Hedefimiz Türkçe'nin fakültede yabancı dil seçmeli dersi olarak verilmesi. Halihazırda İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Yunanca derslerimiz var." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Miljana Milenkovic de Türkçe'nin ilginç bir dil olduğunu belirterek, "Benim için yeni bir tecrübe oldu. Birçok arkadaş da edindim. Artık Türkiye'ye gittiğimde insanlarla anlaşabileceğim." şeklinde konuştu.

Bir diğer kursiyer Snezana Djordjevic ise Türkçe dil bilgisinin zor olduğunu söyleyerek, "Kursta o kadar iyi öğreniyorduk ki daha sonra tekrar yapmaya gerek bile kalmıyordu." değerlendirmesinde bulundu.