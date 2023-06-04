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Niksar'da LGS sınavına giren öğrencilerin araç sesinden etkilenmemesi için yollar trafiğe kapatıldı

Niksar'da LGS sınavına giren öğrencilerin araç sesinden etkilenmemesi için yollar trafiğe kapatıldı

Eğitim Haberleri

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin araçların seslerinden rahatsız olmaması için okul çevresindeki tüm yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin araç sesinden etkilenmemesi için okul çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava Sivas'ta 7 bin 557 öğrenci girdi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçe merkezinde sınava girecek öğrencilerin araçların seslerinden rahatsız olmaması için okul çevresindeki tüm yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Okul çevresindeki yolları zabıta ekipleri şeritle kapatarak, sınav bitimine kadar bekledi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Özdilek, "Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren kardeşlerimiz etkilenmesinler diye; şehir merkezinde bulunan Kaya İsmet Özden Ortaokulu çevresindeki yolları trafiğe kapattık. Hemşehrilerimizden bu konuda anlayış bekliyor, sınava giren kardeşlerimize tekraren başarılar diliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Eğitim

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