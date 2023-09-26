Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bitki Besin Maddeleri Araştırılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Avrupa Birliği projesi kapsamında bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliği ve hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliği araştırıyor. Proje, TÜBİTAK tarafından desteklenen Avrupa Birliği ERA-NET projesi kapsamında yürütülüyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Avrupa Birliği projesi kapsamında, farklı bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliği ve bu üretimden elde edilen ürünlerin hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliği araştırılıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin de paydaşı olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen Avrupa Birliği ERA-NET projesi, 7 ülkeden 10 üniversite araştırma merkeziyle yürütülüyor.

Proje kapsamında, toprak besin uygulamaları, bitki rotasyonu ve farklı ekim tipleri, toprak özeliklerinin verim ve kaliteyle biyoçeşitliliğe etkileri araştırılıyor.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede döngüsel ekonomide tarımsal üretim konulu çalışmanın bir ayağını yürüttüklerini söyledi.

Ülke genelinde farklı bitki besin maddelerinin tarımsal üretimde kullanılabilirliğini ve bu üretimden elde edilen ürünlerin de hayvan beslenmesinde değerlendirilebilirliğini araştırdıklarını belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda hem kalite hem de verim açısından bitkisel üretimi karşılaştırmaktayız. Aynı zamanda, tarımsal üretimdeki ilaç, gübre gibi inorganik girdileri daha düşük düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Özellikle son yıllardaki iklimsel değişimle beraber Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çerçevesindeki yol çeşitliliğine verdiği önem ve bunun artırılmasına yönelik çalışmalar da projemizin bir ayağını oluşturmakta. Proje çıktıları Niğde bölgesi, TR71 bölgesi ve ülkemiz tarımı açısından hem toprak besin elementlerinin düzenlenmesi hem de topraktaki su tutma kapasitesinin artırılması açısından önem arz ettiği gibi dairesel üretim dediğimiz bitkisel ve hayvansal üretimin birbirini destekler nitelikli olması açısından önem taşımakta."

Gökçe, elde ettikleri ikinci yıl verilerinin analiz aşamasında olduğuna işaret ederek, özellikle biyokömür uygulamasının yapıldığı alanlarda verim artışı yaşandığını, hastalık, zararlı ve yabancı ot sayısında azalma gördüklerini, faydalı böcekler ve tozlayıcılar açısından pozitif etki gözlemlediklerini vurguladı.