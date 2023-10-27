Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kabul edilen öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gezi kapsamında 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret edildi ve bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi. Geziye üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri şehir turu yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi ve Niğde Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen gezide, birinci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kemerhisar beldesindeki Roma Havuzu, su kemerleri ve Tyana Antik Kenti'ni gezen öğrencilere, bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler daha sonra, Niğde Müzesi, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı, Yeşilburç köyündeki seyir terasını ve Yeşilburç Kilise Cami'yi de gezdi.

Geziye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Okyay Uçan ve öğrenciler katıldı.