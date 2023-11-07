Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Boykot Çağrısına Destek Veriyor

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm okul ve müdürlüğe bağlı kurumlarda boykot edilen ürünlerin satın alınmayacağını ve satılmayacağını duyurdu. Müdürlük, Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelindeki tüm okul ve müdürlüğe bağlı kurumlarda boykot edilen ürünlerin satın alınmayacağını ve satılmayacağını duyurdu.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda boykot edilen ürünler satın alınmayacak ve satılmayacaktır. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz" denildi. - NİĞDE