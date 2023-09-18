Niğde'de Öğrenciler Zeka Oyunları Parkurunda Eğlendi

Niğde'de öğrenciler, "Sokaklar, Zeka Oyunları Parkuru ve Macera Maratonuna Dönüşüyor Projesi" çerçevesinde parka kurulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde, Kızılelma Parkı'na kurulan alanda, kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku, parkur ve uzak doğu gibi oyunlar oynayan çocuklar eğlenerek öğrendi. Parkuru ziyaret eden Vali Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, çocuklarla oyun oynadı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek'ten proje ile ilgili bilgi aldı. Çocuklara sadece akademik değil aynı zamanda sosyal hayatta da başarılı olabilecekleri imkanlar sunulması gerektiğini kaydeden Vali Cahit Çelik; "Bu hafta bu parkta bundan sonraki süreçte de şehrimizin farklı parklarında çocuklarımızı hem doğayla bütünleştireceğiz hem de onlara sokaklarda oynamaları konusunda imkan sağlayacağız. Bildiğiniz gibi günümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi çocukların dijital bağımlılığı. Bu projenin de bu anlamda ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız sabahtan akşama kadar telefonun tabletin başında değil aynı zamanda parklarda oynasınlar, doğayla bütünleşsinler. O anlamda güzel bir aktivite oldu. Emeği geçen Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise; "Bizlerin çocukluğunda oynamış olduğu oyunların modern versiyonlarının bir arada olduğu çocuklarımızı bir nebze de olsa dijital bağımlılıktan kurtaracak bir oyun alanındayız. Çocuklarımızın sosyalleşmesi, doğayla iç içe olması ve birbirleri ile etkileşimi sağlayan oyunlar oynamaları açısından son derece güzel" ifadelerini kullandı.

Oyun alanı başka çocukların da kullanımına sunulması için belli zamanlarda farklı mahallelerde de kurulacak. - NİĞDE