Niğde Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Etkinlikleri Düzenliyor

Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, okullarda sıfır atığa dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Efendibey İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere sıfır atığın önemi anlatıldı ve kalemlik hediye edildi.

Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, sıfır atığa dikkat çekmek için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Efendibey İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere maskot eşliğinde sıfır atığın önemi anlatıldı ve kalemlik hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sıfır atığın, çevre koruma ve kaynakların daha verimli kullanılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Niğde Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmayı ve özellikle çocuklarda bu bilinci yerleştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler, çocukların erken yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda çevre dostu alışkanlıkların oluşmasına da katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.