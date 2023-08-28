NEVÜ ev sahipliğinde 'ESERA 2023 Kapadokya' konferansı başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Avrupa Fen Bilimleri Eğitimi Araştırma Derneği'nin 15. Konferansı başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konferansa Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, Avrupa Fen Bilimleri Eğitimi Araştırma Derneği üyeleri ve yaklaşık 1100 eğitimci katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde 65 ülkeden yaklaşık 1100 katılımcının yer alacağı, bugün başlayan ve 5 gün sürecek konferans çerçevesinde 695 bildiri, 54 sempozyum, 2 panel, 20 çalıştay, 150 poster ile 3 genel konuşmacı ve 2 ESERA topluluğu genel konuşmacısı bulunacak. Nevşehir Valisi Ali Fidan konferansın açılışında yaptığı konuşmada; "Avrupa Fen Bilimleri Eğitim ve Araştırma Derneği'nin 15. Konferansının Nevşehir'de düzenlenmesinde ve bu konferansa katılmak üzere yurt dışından ve yurt dışından ilimize teşrif eden çok kıymetli bilim insanlarına şehrimize geldikleri için memnuniyetimi burada ifade etmek istiyorum. Nevşehir ilimizde dünyada eşi benzeri görülmeyen tabiat harikası doğal oluşumlara çok kadim eski bir tarihe ve bir kısmı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan çok sergili bir kültürel varlığa sahiptir" dedi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de yaptığı açıklamada; "Avrupa Fen Eğitimcileri Araştırma Derneği 15.konferansına bu sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl konferansın ana teması 'Fen Eğitimi ve Kültürel Miras' olarak belirlenmiş. Kapadokya bölgesi de bu anlamda hem tarihi, hem doğa hem kültürel miras anlamında oldukça zengin bir bölge. Üniversitemizde kültürel ve doğal miras turizmi alanında İhtisas Üniversitesi olması sayesinde ve Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda katılım oldukça yüksek. 55 ülkeden bin yüze yakın alanında çok bilinen isimler var. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimiyle ilgili özellikle SİTEM eğitiminin değişik boyutlarından, mühendislik eğitiminden çok değişik sunumlar, paneller, workshoplar yine doktora öğrencilerinin kendi iç çalışmaları sunacağı ayrı oturumlar yer alıyor. Üniversitemizin fiziki mekanlarının tamamı kullanılıyor yoğun bir katılım var. Biz bu katılımdan çok memnunuz. Malumunuz STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi bilimin farklı boyutlarını fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin verilerini birleştirerek oradan hareketle öğrencilerin olaylara gene bakışını kolaylaştıran ve bu anlamda ürün üretiminde yaptığımız eğitim materyalleri üreten bir alan. Aynı zamanda sosyal bilimlerin verilerinden de yararlanıyor. Katılımcılarımız bu anlamda 5 gün boyunca Kapadokya'nın hem doğal, kültürel coğrafi yapısını, tarihi yapısını, kültürel yapısını görecekler. Hem fen eğitimiyle ilgili çeşitli oturumlarda, çalıştaylar da, workshoplarda, atölye çalışmalarıyla konuya değişik bakış açıları getirecekler. Yine alanla ilgili materyal üreten çeşitli dijital veya eğitim atalarını üreten çeşitli firmalar da şey konferans salonumuzda ürünlerini sergiliyorlar. Hem bilimsel verilerin paylaşıldığı ama aynı zamanda dünyanın dediğim gibi 55 ülkeden bilim insanlarının oluşturduğu büyük bir organizasyon. Ben diğer bilim insanlarının da şehrimizde bulunan öğretmenlerin, akademisyenlerin de bu fırsatı kullanarak bütün çalışmalara katılarak uluslararası bir bilimsel akademik network oluşturmaları noktasında bu şahsı değerlendirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bugün başlayan Avrupa Fen Bilimleri Eğitimi Araştırma Derneği'nin 15. Konferansı 5 gün sürecek.