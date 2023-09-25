Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi'nin 2023 Eylül Sayısı Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılan 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi'nin 2023 Eylül sayısı (Cilt: 13 Sayı: 3) erken görünümde yayımlandı. Dergide işletme, eğitim bilimleri, psikoloji, sağlık yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finans, filoloji, iletişim, çocuk gelişimi, sosyal bilimler, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve sosyoloji alanlarından toplam 37 makale yer aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılan 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi'nin 2023 Eylül sayısı (Cilt: 13 Sayı: 3) erken görünümde yayımlandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Samet Taşçı editörlüğünde yayınlanan SBE Dergisi'nin 2023 Eylül sayısında; İşletme, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe ve Finans, Filoloji, İletişim, Çocuk Gelişimi, Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sosyoloji alanlarından toplam 37 makale yer aldı.

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü SBE Dergisi Hakkında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yayınlanan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı hedeflemekte. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, derginin yayın dili ise Türkçe, İngilizce ve Almancadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dergiler İndeksi, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı (İSAM) ve Acarindex gibi ulusal dizinlerin yanı sıra Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve Index Europub gibi birçok uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır.

Yılda 4 sayı olarak yayınlanan ve DergiPark üzerinden yayın yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi'nin Eylül 2023 sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/79897 tıklayarak ulaşabilirsiniz. - NEVŞEHİR