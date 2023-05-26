Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi temeli atıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi için temel atma töreni düzenlendi. 200 milyon liraya mal olacak binanın 20 ayda tamamlanması planlanıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

NEVÜ yerleşkesindeki inşaat sahasında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise 20 ayda tamamlanmasının planlandığını, 200 milyon liraya mal olacak binanın üniversiteye ve kente değer katacağını söyledi.

Üniversiteye destek sunan hayırseverlere teşekkür eden Aktekin, "NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi toplamda 14 bin metrekare alanda hizmet sunacak. Fakültenin yanı sıra 89 diş ünitesi, nöbet polikliniği, lokal ameliyathane ve yataklı servis ile modern teknolojinin tüm imkanları yer alacak." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Anadolu'nun irfanının temsilcilerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan üniversitemize yeni bir binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 2007 yılında turizm fakültesi ile başlayan hikaye bugün 23 bin öğrenciye eğitim veren dev bir tesise dönüşmüş durumda. Nevşehir, bir turizm kenti olmasının yanında bir üniversite kenti olduğunu da ispatlamış durumda" diye konuştu.

Temel atma programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, protokol üyeleri, akademik ve idari personel, hayırsever iş adamları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak temel attı. - NEVŞEHİR